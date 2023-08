Presunto sabotaggio dei lavori per l'ovovia, indaga la Digos

TRIESTE - Presunto sabotaggio al macchinario che avrebbe dovuto effettuare i carotaggi per il progetto della cabinovia: è successo in strada del Friuli 147 questa mattina, martedì 29 agosto. Come riporta Il Piccolo, i lavori sono iniziati intorno alle 7:30 e sul posto si sono presentati per un piccolo presidio alcuni residenti contrari all'opera. Ad un tratto le operazioni si sono interrotte perché qualcuno, non visto, ha tagliato in due punti uno dei tubi che convogliavano nel macchinario l'acqua di raffreddamento. Il tubo si trovava oltre una curva, in una zona probabilmente non visibile ai lavoratori.

La zona doveva essere oggetto di rilevazioni per analizzare la natura del sottosuolo, ma già ieri le operazioni erano state rimandate a causa del maltempo, che ha trasformato strada del Friuli in una sorta di torrente. Sul posto la Digos, che indagherà sull'accaduto. Il danno è stato ora sistemato e, nel primo pomeriggio, i lavori sono ripresi.

L'opera in questione vede da sempre contraria l'opposizione in Consiglio Comunale e sulla vicenda è intervenuta con una nota la vicepresidente del Consiglio Laura Famulari (Pd), specificando che “va condannato chi commette danneggiamenti contro i mezzi della società incaricata. La nostra solidarietà va invece a chi si è mosso con rigore nell’alveo della legge, a chi ha perseguito il metodo del dialogo anche di fronte a un’amministrazione che non vuole ascoltare. Restiamo vicini alle comunità di cittadini che stanno cominciando a provare sulla loro pelle cosa significa costruire un’infrastruttura pesante in mezzo a case e boschi. I carotaggi in strada del Friuli dopo quelli in via del Perarolo sono solo l’inizio di un danno ambientale che rischia di diventare permanente”.