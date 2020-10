Collega del Primorski Dnevnik positivo: tamponi per tutti, giornale regolarmente in edicola

Un collega del Primorski Dnevnik, il giornale in lingua slovena di Trieste, è risultato positivo al coronavirus facendo scattare l'operazione tamponi per tutti i giornalisti e dipendenti della struttura di via Montecchi a San Giacomo. L'esito, come riportato proprio dal quotidiano diretto da Igor Devetak, è che tutti i primi test sono negativi, mentre il corpo giornalistico è stato messo in smart working lasciando solamente tre giornalisti a lavorare nell'edificio. Il giornale, fa sapere l'editore, continuerà ad uscire come ha sempre fatto. Al collega va la nostra massima solidarietà.

