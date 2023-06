Divertirsi in modo sicuro: torna "Overnight"

TRIESTE - Riparte a Trieste e in provincia la diciassettesima edizione di Overnight, il progetto promosso dal Dipartimento delle Dipendenze di ASUGI, in collaborazione con il Servizio 118 e le cooperative sociali La Quercia Coop. Sociale, Duemila Uno Agenzia Sociale e l'Associazione di Volontariato ALT di Trieste. Nel 2023, Overnight sarà realizzato anche grazie al contributo del progetto "#triesteguidasicura", finanziato dal Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento Politiche Antidroga, in partnership con il Comune di Trieste, che guida l'iniziativa, e con l'IRCSS Burlo Garofalo.

Ogni sabato, a partire dal 24 giugno fino al 9 settembre, il team composto da infermieri, educatori e giovani educatori "alla pari" (peer educators opportunamente formati) sarà presente dalle 23:00 alle 3:00 con un gazebo nella zona tra via Torino e Piazza Venezia. Gli operatori saranno riconoscibili grazie alle magliette con il logo di Overnight.

Come negli anni precedenti, si garantirà la presenza ad alcuni eventi di intrattenimento notturno particolarmente attrattivi per i più giovani, quali discoteche, feste, concerti e festival, che rientrano nella programmazione estiva nel territorio di Trieste e di Gorizia. È già stata programmata la presenza del team di Overnight a un festival a Prepotto e a un evento organizzato in una discoteca a Staranzano, in quanto entrambe le proposte di svago notturno saranno frequentate anche dai giovani triestini. Al gazebo, gli operatori svolgeranno azioni volte a promuovere un divertimento sicuro: verranno effettuati test alcolemici, distribuiti test alcolemici monouso e fornito materiale informativo sulle sostanze e sulle malattie sessualmente trasmissibili. Saranno inoltre disponibili servizi di consulenza e interventi sanitari di primo soccorso in caso di necessità, in collegamento con i servizi di emergenza sanitaria.

Anche quest'anno, per promuovere una mobilità sicura e prevenire gli incidenti stradali tra i giovani under 25, saranno distribuiti al gazebo buoni taxi del valore di 5 euro. Ogni ragazzo potrà ritirare fino a 4 buoni da utilizzare eventualmente anche con gli amici, grazie alla collaborazione con la cooperativa Radiotaxi. I minori potranno ritirarli previa delega dei genitori. Per alcune attività territoriali verrà usata la strumentazione acquisita con il finanziamento del progetto “#triesteguidasicura”, quale ad esempio il simulatore di guida ed un furgone attrezzato per favorire il

contatto diretto e la relazione di counseling e supporto. Overnight ha attivo un proprio sistema di comunicazione tramite mail: (progettovernight@gmail.com) e tramite i social, sia facebook che istagram per dare tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili per un divertimento sicuro e per tenere costantemente aperto un dialogo con i ragazzi