Uber Eats chiude in Italia: in piazza Goldoni la protesta dei rider

TRIESTE - Si è svolto anche in piazza Goldoni a Trieste, come in tante altre piazza italiane, un presidio a sostegno dei rider di Uber, lasciati a casa "da un momento all'altro con una mail". La mobilitazione nazionale in dieci città italiane è stata proclamata da Nidil Cgil con l'obiettivo di "dare voce alle richieste dei lavoratori e attirare l'attenzione sul comportamento irresponsabile dell'azienda".

"Uber Eats lascia l'Italia senza pagare il conto, senza preoccuparsi del destino di circa 3.000 rider - si legge nella nota -. Questi lavoratori si ritrovano improvvisamente senza lavoro, senza prospettive e senza ammortizzatori sociali, poiché erano impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite IVA". La piattaforma internazionale di consegna di cibo ha comunicato all'improvviso, circa un mese fa (a metà giugno), la cessazione delle attività di consegna in Italia a partire dal 15 luglio. "Le conseguenze occupazionali di questa decisione sono enormi e coinvolgono circa 3.000 persone, tra lavoratori dipendenti (49) e coloro che operano come collaboratori autonomi occasionali e partite IVA. Nonostante le richieste formali avanzate dalle Organizzazioni Sindacali, l'azienda ha rifiutato di aprire un tavolo di confronto per discutere delle conseguenze della chiusura e delle possibili alternative per i lavoratori coinvolti".

Il nazionale del sindacato NIdiL CGIL, ha commentato l'atteggiamento di Uber Eats definendolo inaccettabile: "Le piattaforme e le multinazionali non possono considerare il nostro territorio e la nostra forza lavoro 'usa e getta', senza nessuna responsabilità sociale. La nostra battaglia riguarda i diritti di tutti i lavoratori delle piattaforme, lottiamo contro i bassi salari che non permettono alle persone di vivere nonostante il lavoro svolto. Chiediamo maggiori tutele e sicurezza: i rider non sono lavoratori di serie B". "La situazione dei rider di Uber Eats in Italia rappresenta un caso emblematico delle problematiche legate al lavoro precario e alla mancanza di tutele per i lavoratori delle piattaforme - ha commentato Giovanni Manca segretario organizzativo Nidil Trieste, delegato coordinamento rider nazionale per Trieste -. Questo episodio ha sollevato importanti questioni sulle responsabilità delle aziende nei confronti dei propri dipendenti e sulla necessità di regolamentare adeguatamente il settore delle consegne a domicilio. La lotta per i diritti dei lavoratori delle piattaforme continua, con la speranza di garantire una maggiore equità e sicurezza per tutti coloro che svolgono questo tipo di lavoro”