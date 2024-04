Il tram si rimette in moto, ma sono prove tecniche

TRIESTE - Il tram si muove ancora, ma sono solo prove tecniche. Come annuncia Trieste Trasporti, il tram di Opicina è stato rimesso in moto da questa mattina, martedì 16 aprile, nel tratto tra via Martiri della Libertà e piazza Dalmazia, e le prove continueranno fino a venerdì 19 aprile, mentre non c'è ancora alcuna indicazione per la data di ripresa del servizio. Nella suddetta zona sono stati instaurati divieti di sosta e fermata con rimozione, a cui si raccomanda di prestare attenzione.