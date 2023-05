Morto a 19 anni con la moto, scatta la raccolta fondi per aiutare la famiglia

Una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Denis Vidau, il diciannovenne deceduto poco prima della mezzanotte di venerdì 26 aprile in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lungo strada Nuova per Opicina. L'iniziativa è stata lanciata dagli amici del giovane che hanno deciso di dimostrare il loro affetto e fare qualcosa di concreto per far sentire la propria vicinanza alla famiglia e sostenere le spese per il funerale. "Denis era un amico speciale e il suo sorriso riempiva il cuore - si legge nel post dedicato all'iniziativa -. Era un ragazzo gentile e solare, sempre disponibile e pronto ad aiutare. Pieno di entusiasmo e di voglia di fare, aveva un cuore enorme". "Denis rimarrà sempre vivo nei cuori di tutti i suoi amici, dei colleghi e dei clienti del Caffè Vatta dove lavorava ed era benvoluto da tutti. Rimarrà nel cuore dei compagni di canottaggio e di tutti quelli che lo hanno conosciuto e gli vogliono bene".



La raccolta fondi verrà fatta presso i posti più significativi per il diciannovenne: il Caffè Vatta (Opicina, via Nazionale 38), dove lavorava, il Bar Twins ( piazza Goldoni 4), dove era solito incontrarsi con gli amici e la pizzeria ristorante H24 (via delle Fiamme Gialle 10/B), dove lavora la sorella del giovane. All'iniziativa ha voluto aderire anche il Bar X (via del Coroneo 11). All'interno di ciascun locale è presente un salvadanaio in coccio, dove lasciare le offerte. La raccolta fondi sarà attiva da martedì 2 maggio e durerà circa 15 giorni.