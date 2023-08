Guida in stato di ebbrezza e mancate revisioni: 19 multe nella giornata per la guida sicura

Sono 19 le persone sanzionate dalla polizia locale dopo i controlli effettuati il 5 agosto nell'ambito di #triesteguidasicura, progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - per il contrasto dell'incidentalità stradale causata da guida in stato di alterazione psicofisica (alcol e stupefacenti). Dopo il grande evento in Porto Vecchio per sensibilizzare sul tema i ragazzi delle scuole superiori, il progetto è passato ai controlli per la sicurezza stradale, in coordinamento con i Carabinieri e la Polizia Stradale, e sono state programmate postazioni di controllo notturne in città. Il tutto in collaborazione con il Laboratorio di tossicologia dell'IRCCS Burlo Garofolo. Sabato 5 agosto la Polizia Locale ha istituito un punto di controllo, sempre con l'ausilio del Laboratorio mobile del Burlo, in via Giulio Cesare.

Dei 37 veicoli fermati, un conducente è risultato positivo al test sugli stupefacenti (il veicolo è stato sequestrato), altri 13 conducenti sottoposti al drug-test sono risultati negativi; cinque conducenti positivi all'etilometro di cui tre con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l (ammenda da più di mille euro, 10 punti in meno e sospensione della patente da 6 a 12 mesi) e due in categoria “tolleranza 0”, con un tasso inferiore agli 0,5 g/l (un neo patentato e un minore con foglio rosa: sanzione da 168 euro). 5 punti in meno al neopatentato mentre il titolare di foglio rosa dovrà aspettare un anno prima di conseguire la patente B. Altri 4 conducenti positivi all'alcol-blow (pre-test propedeutico all'etilometro) hanno registrato sull'etilometro valori entro i limiti consentiti (sotto lo 0,5 g/l). Sei, invece, le sanzioni per mancata revisione periodica (sanzione da 173 euro e sospensione dalla circolazione), altre sei per inefficienza del veicolo (sanzione da 87 euro), e una sanzione per uso improprio dei dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione (sanzione da 42 euro e un punto in meno).