Raid notturno dei vandali a San Giusto: danneggiate quattro auto (FOTO)

TRIESTE - Raffica di atti di vandalismo o forse tentativi di furto in via Capitolina a San Giusto: nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile sono state almeno quattro le auto prese di mira da uno o più ignoti malintenzionati, che hanno infranto diversi finestrini nel tratto che va dalla scala dei Giganti fin quasi all'altezza del ricreatorio Toti. Nel pomeriggio erano due le auto ancora in sosta danneggiate, a una delle quali è stato infranto sia il lunotto posteriore che il finestrino, mentre in altri due punti le auto avevano già abbandonato il posto, lasciando sulla strada copiose tracce di vetri frantumati. Non risultano al momento denunce alla polizia.