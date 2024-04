Collegamenti marittimi, salgono a 1.350.000 gli euro messi a disposizione della Regione

TRIESTE - Sono 850 mila gli euro messi sul piatto dalla Regione per sostenere le spese per la realizzazione di servizi aggiuntivi marittimi stagionali, compresi quelli fluviali e lagunari, al fine di consolidare e potenziare l'offerta del trasporto passeggeri via acqua. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle infrastrutture e al territorio Cristina Amirante, spiegando che le risorse, assegnate con decreto, si sommano a quanto già reso disponibile lo scorso anno, per il 2024, ai comuni di Aquileia e Muggia per complessivi 500.000 euro. "Non soltanto vengono così confermati i collegamenti sperimentali già attuati nel corso del 2023 tra Aquileia e Grado e quello, interno, tra Muggia e Acquario Boa Beach, ma se ne realizzano dei nuovi tra Monfalcone e Grado (in occasione di eventi) e lungo la riviera di Barcola a Trieste, tra Riva Nazario Sauro e Grignano". Le risorse complessivamente messe a disposizione dei comuni dalla Regione, pari a 1.350.000 euro, sono così ripartite: Muggia 350.000 euro, Trieste 594.330 euro, Aquileia 337.000 euro, Monfalcone 68.670 euro. Il grosso arriverà nel triestino come ha evidenziato il capogruppo di FdI in Regione, Claudio Giacomelli: “La provincia di Trieste beneficerà di quasi un milione di euro per i servizi marittimi integrativi”. Il fondo regionale in questione era stato già integrato grazie ad un emendamento dei capigruppo di Fratelli d’Italia e Lega, Giacomelli e Calligaris. “Insieme all’assessore comunale Michele Babuder - ha sottolineato Giacomelli - avevamo già presentato il progetto per il Comune di Trieste in conferenza stampa. Grazie ai fondi ottenuti sarà possibile introdurre delle tratte marittime fra Barcola e Trieste, con fermate intermedie, così da sgravare il trasporto su gomma, offrendo una mobilità alternativa a quella tramite bus”.