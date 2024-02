Resinovich: spunta una nuova testimonianza a "Chi l'ha visto?"

TRIESTE - Spunta una nuova testimonianza sul caso Resinovich da parte della titolare di una struttura ricettiva, dove Sebastiano e Liliana avevano alloggiato più volte. Come è emerso in una puntata di "Chi l'ha visto?", la donna ha riferito che Visintin, in una conversazione telefonica dopo la scomparsa della donna, le avrebbe detto che "si era trattato di un incidente", per poi ritrattare dichiarando di essere confuso e di non sapere quello che stava dicendo. La testimone sostiene anche di aver visto la coppia litigare e che in un'occasione, nel 2021, Sebastiano era "molto arrabbiato, urlava, faceva veramente paura". In seguito, sempre stando alla testimonianza, Liliana avrebbe preso da parte l'albergatrice, chiedendo di dare a lei e al marito, da quel momento in poi, sempre camere con letti separati, perché "non lo sopportava più". La testimonianza è stata raccolta dei legali della famiglia Resinovich e poi depositata in procura. In trasmissione ha parlato anche il fratello di Liliana Sergio Resinovich, che ha dichiarato di aver ricevuto una lettera in cui si parlava di un ritardo di sette minuti dell'orologio delle telecamere di sorveglianza della scuola di polizia, che hanno ripreso la donna mentre camminava nel giorno della sua scomparsa.