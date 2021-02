Si sbarazza del cartone della bici in un cassonetto dell'immondizia: 200 euro di multa

Duecento euro di multa per aver gettato l'imballaggio di cartone di una bicicletta in un cassonetto per l'immondizia appena fuori il CPO di via Brigata Casale. L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa ed è stato smascherato dal personale del Nucleo Guardie Ambientali della Polizia Locale di Trieste. Gli agenti sono riusciti a rintracciare l'uomo (residente in un altro comune ndr) grazie ai dati presenti sul cartone che conteneva la bicicletta, precedentemente ritirata presso la struttura di Borgo San Sergio. L'ennesima dimostrazione del malcostume di abbandonare rifiuti che sembra essere sempre più diffuso nel territorio triestino.