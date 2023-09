Ennesima rissa in piazza Libertà: usato anche lo spray urticante

TRIESTE - Ennesima rissa in piazza Libertà nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 settembre. Come riporta il Piccolo, la lite ha coinvolto cinque cittadini di origine afghana e nella colluttazione sarebbe stato usato dello spray urticante. Non ci sono stati feriti. I disordini sono stati subito sedati dalla polizia locale che presidiava la zona, a cui si sono aggiunte altre pattuglie in seguito. Sul posto anche i militari dell'Esercito di Strade sicure. Da qualche settimana i controlli nella zona sono stati rafforzati, secondo le disposizioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza.