Il Carso stuzzica Salvatores: sopralluogo per il nuovo film

TRIESTE - Borgo Grotta Gigante nel prossimo film di Gabriele Salvatores? E' una possibilità concreta, visto che il regista premio oscar ha effettuato oggi un sopralluogo nel territorio comunale di Sgonico e, come conferma la sindaca Monica Hrovatin, "è rimasto affascinato da Borgo Grotta Gigante, in particolare una zona di proprietà del Comune". La visita, con diversi collaboratori del regista, è stata effettuata "in vista di un film internazionale", spiega la Hrovatin, precisando che che ancora non sono stati diffusi i dettagli ma "se ne saprà di più probabilmente in giugno perché le riprese saranno effettuate nel periodo invernale". Salvatores, conclude la sindaca del comune carsico "è stato affabile e gentile. Se sceglierà il nostro territorio sarà occasione di grande promozione per il Carso". Gabriele Salvatores ha già girato sei film in Friuli Venezia Giulia, alcuni a Trieste tra cui "La Sconosciuta", "Il ragazzo invisibile" e, l'anno scorso, "Napoli - New York".

Gabriele Salvatores e la sindaca Monica Hrovatin