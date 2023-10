Scuola Gaspardis: conclusi dopo due anni i lavori da oltre 800mila euro

TRIESTE - Conclusi dopo due anni i lavori di adeguamento sismico alla Scuola Gaspardis di via Donadoni 30, per un costo complessivo di euro 850mila euro. L'annuncio è stato dato ieri, venerdì 13 ottobre, dagli assessori alle politiche del patrimonio Immobiliare Elisa Lodi e alle politiche dell’educazione e della famiglia, Maurizio De Blasio. Presenti in conferenza stampa anche la dirigente scolastica Monica De Carolis e direttore responsabile dei lavori Giorgio Altin. "Non vi è stata - ha ricordato l'assessore Lodi -, la necessità di interrompere l'attività scolastica della scuola primaria e tutti gli interventi realizzati, sismico e antincendio, vanno a potenziare la sicurezza dell'edificio scolastico. Il finanziamento dell’opera, all’inizio sostenuto dal Ministro dell’Istruzione tramite il Piano 2019 degli interventi di edilizia scolastica, cosi come segnalato dalla Regione FVG e rientrante nella programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica, è stato successivamente trasferito nelle linee di finanziamento tramite fondi PNRR per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”. I lavori sono stati svolti dalla la ditta Cella Srl.

Gli interventi principali sono stati: il rinforzo delle colonne interne al pianoterra, migliorando cosi la capacità di resistenza dell'edificio alle forze sismiche, il rinforzo e consolidamento della muratura del piano seminterrato tramite iniezioni di resine, al fine di aumentare la sua resistenza strutturale, il rinforzo del solaio del pianoterra, migliorando la stabilità generale dell'edificio, la realizzazione di un impalcato con doppio tavolato ligneo al livello di sottotetto, con l'aggiunta di tiranti metallici in facciata, al fine di migliorare la capacità di assorbire le forze sismiche.