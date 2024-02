Crolla una parete, operaio all'ospedale: è il secondo incidente sul lavoro in poche ore

TRIESTE - Crolla una parete di cemento durante i lavori in casa e un operaio rimane ferito. E' successo in via Romagna alta intorno alle 16:30 ed è il secondo incidente sul lavoro in poche ore, dopo quello accaduto nel primo pomeriggio di oggi nel pastificio Barilla di Muggia. Il ferito nel cantiere edile di via Romagna è un uomo di origine kosovara del 1980, che stava lavorando insieme ad alcuni colleghi quando l'improvvisa caduta del muro gli ha causato una frattura alla gamba e traumi all'addome e al bacino. Intervenuti sul posto gli operatori del 118 con ambulanza e automedica che, non senza difficoltà, hanno recuperato il ferito in mezzo ai calcinacci, con l'ausilio dei vigili del fuoco. Il 44enne è stato quindi portato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.