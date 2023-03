Shock anafilattico sul Rilke: 44enne portata in salvo dal Soccorso alpino

DUINO AURISINA - Va in shock anafilattico mentre cammina sul sentiero Rilke ma viene salvata dal Soccorso alpino, dopo aver provveduto da sé alle prime cure. E' successo a una 44enne slovena, originaria di Capodistria, soccorsa tra le 16.30 e le 17.30 lungo il sentiero nel comune di Duino Aurisina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, l'ambulanza medicalizzata del 118 e i Vigili del Fuoco. La donna è andata in shock anafilattico per cause non note ma fortunatamente aveva con sé il kit di autosoccorso. Prima che arrivasse l'ambulanza, la donna ha potuto infatti compiere autonomamente il primo soccorso con una dose di adrenalina. Poco dopo è stata presa in carico e stabilizzata per poi essere trasportata con la barella del Soccorso Alpino per circa quindici minuti sul sentiero fino all'ambulanza che attendeva in strada. Sei i soccorritori intervenuti sul posto.