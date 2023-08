Aggressioni al servizio di vigilanza, secondo episodio in due giorni: fermato un uomo

"Questa notte è stata subita una seconda aggressione ad indirizzo delle guardie giurate della STSeC presso il Silos SABA nei pressi della stazione centrale di Trieste". A denunciare quello che è il secondo episodio violento in due giorni è lo stesso servizio di vigilanza. L'uomo è stato fermato, identificato e denunciato. "A seguito di un’ispezione di controllo all’interno del sito - così la società -, con due pattuglie a supporto, dati i fatti di ieri notte, le guardie giurate sono state nuovamente aggredite da un soggetto di origine balcanica che vi sostava all’interno. Il soggetto ha dapprima intimato al personale armato STSeC di allontanarsi, minacciando di far loro del male, poi è passato alle vie di fatto, ingaggiando un acceso scambio di battute seguito dal lancio di un mattone di grandi dimensioni a danno delle vetture di servizio, che però, questa volta non hanno subìto danni".