Nuovi infissi per la scuola Dardi, completati i lavori da 600mila euro

TRIESTE - E' stata completata la sostituzione degli infissi della Scuola Primaria Ferruccio Dardi di via Polonio. A causa della vetustà, che non garantiva più l’uso in sicurezza, sono stati programmati i lavori, in più appalti, per la sostituzione dei serramenti in legno esistenti con dei nuovi infissi di pari materiale, tipologia, fattura e colore. Il termine dei lavori è stato annunciato in una conferenza stampa alla presenza dell'assessore comunale ai lavori pubblici e alle politiche del patrimonio immobiliare Elisa Lodi, con la dirigente scolastica dell’I.C. Divisione Julia Chiara Cacucci e il geometra Luigi Stocchi, responsabile del coordinamento remi sicurezza edifici del servizio edilizia scolastica e sportiva del Comune.

I lavori, ha spiegato l'assessore, sono stati strutturati in più lotti dal 2018 a oggi per una spesa complessiva di circa 600mila euro. “Inoltre - ha proseguito Lodi - c’era necessità di nuovi spazi e ora, grazie a un finanziamento di 150mila euro, contiamo quest’anno di realizzare, sempre nell’area degli alloggi dell’ex custode, una nuova aula da adibire per le attività di sostegno". Prevista anche la realizzazione di un'area verde, riqualificando il cortile interno.

"Attendiamo particolarmente l’intervento sull’ex alloggio del custode – ha dichiarato la dirigente scolastica Chiara Cacucci - perché c’è tanta richiesta da parte delle famiglie di una nuova aula di sostegno: avendo dovuto allargare la mensa perdendo un’aula di sostegno avremo perciò bisogno di questa nuova ristrutturazione, che interesserà la terza stanza dell’ex appartamento del custode, per sopperire a questa mancanza”.

I lavori del terzo intervento, appena concluso, hanno permesso di completare la sostituzione dei serramenti lato corte interna e di revisionare i portoni in legno di accesso all'edificio con 210.000 euro provenienti da fondi del PNRR. Quest'anno sarà anche completata la nuova mensa, con il recupero dei vani in uso all’ex custode per una spesa complessiva prevista pari a 150mila euro.