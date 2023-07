Wartsila: convocato per lunedì il tavolo ministeriale

TRIESTE - Il tavolo ministeriale per la vertenza Wartsila è stato convocato per lunedì 31 luglio. L'incontro avverrà alle 10 del mattino in modalità on line. Un appuntamento fissato dopo gli ultimi sviluppi, ossia la manifestazione di interesse per lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra dalla multinazionale giapponese Mitsubishi e dalla partecipata statale Ansaldo Energia.