Il varco della solidarietà

Il porto di Trieste hub nazionale per gli aiuti verso la Turchia

Dallo scalo giuliano partiranno le navi dirette al porto di Mersina, nel sudest del Paese devastato dal sisma. Enrico Samer: "I primi 20 tra container e camion partiranno già nei prossimi giorni". Un centinaio i mezzi in arrivo. Coinvolta anche la sede di Palmanova della Protezione Civile. Fedriga e Riccardi: "A disposizione per dare supporto al Paese in ginocchio"