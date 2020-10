Servono da bere senza mascherina: sanzionati i titolari di tre bar, uno in via Genova

Tre sanzioni da parte della Polizia ad altrettanti titolari di bar sprovvisti di mascherina: è quanto si legge nel report delle forze dell'ordine relativo ai controlli Covid di ieri (venerdì 23 ottobre). Di questi, due locali sono stati sanzionati nei giorni precedenti ma sono stati notificati solo ora, mentre la sanzione relativa a ieri riguarda un bar di via Genova. Non si tratta, fa sapere la Polizia, del White Café, già sanzionato una decina di giorni fa. In tutto, nelle ultime 24 ore sono stati sottoposti a verifica 54 locali.

