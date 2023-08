Tragedia a Portorose: due anziani finiscono in mare con l’auto e muoiono

PORTOROSE (SLOVENIA) - Un tragico evento si è verificato oggi a Portorose: un'auto con due anziani a bordo finisce in mare, ed entrambi perdono la vita. Si tratta di un uomo di 86 anni e una donna di 79, entrambi di Lubiana. È successo nella tarda mattinata di oggi: alle 11:24 la polizia di Capodistria è stata informata che la vettura era finita in mare vicino al magazzino del sale di Portorose. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco, la polizia e i sommozzatori. I che anziani sono stati estratti dal veicolo e sono stati rianimati. Ciononostante, il medico ha confermato la morte di entrambi alle 12:21 e ha disposto l'autopsia. Tutte le circostanze sono ancora in fase di verifica, così come l'identità dei due.