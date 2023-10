Prossima fermata trasparenza, il caso del tram approda in commissione

TRIESTE - Che fine ha fatto il tram? Se lo chiedono un po' tutti in città e questa volta un possibile aggiornamento potrebbe arrivare in occasione della prossima Commissione trasparenza del Comune di Trieste. L'appuntamento, convocato dal presidente Alberto Pasino, è in programma nella sala giunta di piazza Unità giovedì 19 ottobre alle ore 9. Il titolo della riunione è il seguente: "Punto della situazione in merito al procedimento concernente la trenovia Trieste-Opicina, intervento con rincalzatrice pesante sulla relativa linea tramviaria, verifiche e sopralluoghi da parte di Ansfisa ai fini del rilascio del nulla osta all'esercizio della linea". Il tram, va ricordato, è fermo da sette anni, da quell'ormai lontano 16 agosto del 2016, quando due vetture si scontrarono. Da allora, oltre agli annunci sulla sua ripartenza e un continuo rimpallo tra istituzioni, il tram è ancora ai box.