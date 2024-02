Sacher e bollicine per festeggiare il sindaco, ma il tram è fermo da quasi 3000 giorni

TRIESTE - La politica si sa, è fatta anche e soprattutto di witz. Senza per forza tirare in ballo il buon Ennio Flaiano, il pretesto odierno è stato il compleanno del sindaco Roberto Dipiazza che, nel recente passato, tra i molti annunci ne aveva diffuso uno sulla tanto agognata ripartenza del tram di Opicina. Ma quel compleanno di ormai tre anni fa è ben che andato, e le storiche vetture ferme al palo senza che all'orizzonte si intravedano chissà quali miracoli. Per questo motivo la lista Punto Franco ha organizzato in piazza Oberdan, nella mattinata di oggi 1 febbraio, l'ormai consueta scenetta per fare gli auguri al primo cittadino, ricordando però lo stallo che vede il tram fermo da quasi 3000 giorni.

Francesco Russo, Paolo Altin, Giorgio Sclip e Alberto Pasino hanno quindi acquistato una Sacher (il richiamo alle affermazioni di Dipiazza in occasione dell'apertura del caffè in via Dante) e hanno brindato alla salute del primo cittadino con una bottiglia di bollicine. "Aveva promesso di farlo ripartire per il suo compleanno - così i consiglieri comunali di opposizione -, ma siamo ancora fermi. Vogliamo il tram e non l'ovovia. Le promesse non bastano, ma alla prova dei fatti la giunta non c'è".