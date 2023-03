Incidente tram di Opicina: condannati in Appello i due autisti a sei e otto mesi

TRIESTE - Condannati in Corte d'Appello di Trieste i conducenti delle due vetture del tram di Opicina, che si scontrarono nel 2016. Nello specifico, sei mesi di reclusione a Stefano Schivi e e otto a Fulvio Zetto, con sospensione condizionale della pena per entrambi e beneficio della non menzione. Come riporta il Piccolo, a Zetto sono stati contestati il passaggio col rosso, l'immissione di una quarta vettura in linea e un eccesso di velocità, a Schivi solo il passaggio col rosso. La Corte è stata presieduta dal giudice Igor Maria Rifiorati. La Procura aveva chiesto otto mesi per entrambi e in primo grado Schivi era stato condannato a otto mesi, mentre Zetto era stato assolto. Inizialmente il reato ipotizzato era il disastro colposo, poi derubricato in pericolo di disastro colposo. L'incidente aveva causato otto feriti non gravi e l'interruzione della linea, ancora non riattivata.