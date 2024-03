Tragedia in Veneto, precipita ultraleggero, morta coppia di corregionali

TREVISO - Tragedia nei cieli della Marca poco dopo le 11.15 circa di oggi, 23 marzo. Un ultraleggero a motore con due persone a bordo, un uomo e una donna, entrambi di 70 anni, marito e moglie, è precipitato nel giardino di un'abitazione privata di Trevignano, in vicolo degli Alpini, al civico 2. Il bilancio è di due vittime. Si tratta di Lanfranco De Gennaro, ex militare, e Lucia Buccieri, insegnante in pensione. A lanciare l'allarme sono stati i residenti dell'abitazione, testimoni di questo terribile incidente. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far nulla e hanno constatato il decesso di entrambi. Intervenuti vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Montebelluna, oltre al sindaco, Franco Bonesso. Il velivolo è partito dalla vicina aviosuperficie di Montebelluna (giunto sul posto anche il presidente dell'area) e avrebbe avuto un problema tecnico al motore, cadendo in piccchiata da decine di metri di altezza. Sulla vicenda la Procura di Treviso si appresta ad aprire un fascicolo d'inchiesta.