Malore sulla ferrata a Forni di Sopra: soccorsa 27enne triestina

Verso le 13:30 una donna di Trieste di 27 anni ha accusato un malore mentre saliva lungo la ferrata del Clap Varmost. I compagni di scalata hanno chiamato il Nue112. Nel contempo si è attivata una squadra della stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Forni di Sopra che si è messa in contatto col gruppo in difficoltà . La Sores ha inviato sul posto l’elisoccorso, del Suem di Pieve di Cadore, in quanto l’eliambulanza friulana era impegnata in altra emergenza. Pronto a partire anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Tolmezzo. L’elicottero, con una verricellata di 70 metri, ha prelevato la ragazza dalla parete e l'ha portata a fondovalle dove l’attendeva l’ambulanza arrivata da Ampezzo. L’intervento si è concluso alle ore 14:15.

