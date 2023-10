Malore in stazione, muore in strada

TRIESTE - Un 49enne rumeno è stato trovato senza vita, attorno alle 18:30 di oggi, alla fermata del bus in viale Miramare, all'altezza della casa di spedizioni Francesco Parisi. A fare la scoperta sono stati alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica, non hanno potuto far altro che constatare ufficilamente il decesso. Sul posto anche la Polizia Locale. Secondo le prime indiscrezioni, si tratta di un senzatetto, morto per cause naturali.