Truffa romantica oltre confine, donna versa oltre 20mila euro per il "fidanzato rapito"

CAPODISTRIA (SLO) - Si rivolge disperata alla polizia di Capodistria: "Hanno rapito il mio fidanzato americano". Tuttavia gli agenti appurano che si tratta di una cosiddetta 'truffa romantica' (o romance scam) ordita ai danni della donna, un'ultracinquantenne residente in una cittadina vicino a Capodistria. Il malintenzionato è infatti riuscito a far trasferire su conti bancari all'estero un'ingente somma di denaro da parte della signora, si parla di decine di migliaia di euro. Con questa modalità di reato il truffatore manipola la vittima convincendola a farsi dare il denaro dopo averla sedotta per via telematica, instaurando con lei (o lui) una relazione sentimentale virtuale. Sul fatto indaga la polizia di Capodistria.