Truffe agli anziani, i consigli della Questura

Le truffe non vanno mai in vacanza. I malintenzionati, infatti, non si fanno scrupoli e vanno sempre alla ricerca di qualcuno da raggirare, soprattutto le persone di età avanzata. "Si presentano alla porta come tecnici ACEGAS o ENEL con la scusa di controllare il contatore del gas e della luce ma, in realtà, raggirano le persone facendosi consegnare soldi o sottraendo beni e altre cose di valore", si legge in una nota stampa della Questura.

"Ricordiamo a tutti i cittadini che, prima di fare i controlli, gli Enti affiggono preventivamente degli avvisi nel palazzo con dei recapiti da chiamare per verificarne la veridicità. Se non ricevete rassicurazioni, non aprite per nessun motivo e contattate immediatamente il Numero Unico d’Emergenza 112. Nessun Ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette o per eventuali rimborsi".