Truffava fingendosi un avvocato: uomo arrestato in piazza Libertà

TRIESTE - Arrestato un uomo di 45 anni in piazza Libertà nei giorni scorsi dagli uomini del comando provinciale dei carabinieri: tornano agli onori della cronaca le truffe agli anziani. E’ successo a Roiano: una donna di 95 anni riceveva una telefonata da un sedicente avvocato che palesava gravi conseguenze penali per un parente coinvolto in un incidente stradale, per questo riceveva la visita da parte del presunto dipendente dell’avvocato per estorcerle 2mila euro più diversi gioielli. Il quarantacinquenne, italiano, è stato fermato dai militari in piazza Libertà in quanto si aggirava in maniera sospetta: provenendo da fuori regione e non riuscendo a fornire una motivazione valida per essere a Trieste, è scattata la verifica con le centrali operative dei carabinieri e della questura di Trieste. Venuti a conoscenza della truffa all’anziana donna, l’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di via Coroneo.