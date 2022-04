Le manovre militari

La Truman è arrivata: a bordo aerei, elicotteri e oltre 4000 soldati

Alle 10:30 l'enorme città galleggiante ha gettato le ancore in rada. Nel primo pomeriggio i soldati hanno iniziato a sbarcare per iniziare le licenze. Ufficiali e alti in grado possono dormire fuori, la truppa è obbligata a tornare a bordo. Delfino Verde e Adriatica fanno la spola tra la portaerei e il molo IV