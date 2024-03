Arrestato l'ex consigliere regionale della Lega Ugo De Mattia

TRIESTE - L'ex consigliere regionale della Lega Ugo De Mattia è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Trieste dopo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale giuliano. L'accusa, per fatti commessi tra il 2010 e il 2012, è di peculato. I militari dell'Arma del capoluogo regionale hanno dato esecuzione al provvedimento nella mattinata di oggi 27 marzo. L'ex consigliere leghista è stato condotto nel carcere di Udine. De Mattia è stato presidente del Collegio dei Revisori del Comune di San Giovanni al Natisone dal 1995 al 2001 e membro del Collegio dei Revisori del Comune di Manzano dal 2000 al 2006. Durante la sua carriera politica ha assunto anche il ruolo di capogruppo Lega Nord in consiglio comunale a Manzano.