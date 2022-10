L'Unione perde e in curva scoppia la rissa: Daspo in arrivo

TRIESTE - In campo malissimo, sugli spalti ancora peggio. La questura di Trieste sta valutando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dello stadio Rocco al fine di individuare eventuali responsabilità per quanto riguarda la rissa scoppiata ieri 16 ottobre, verso la fine del match tra Triestina ed Albinoleffe. Sotto di tre reti a zero a qualche minuto dal termine, l'atmosfera sugli spalti ha lasciato spazio ad una cocente delusione e a qualche parola di troppo. La dinamica della violenta lite (che anche dagli altri settori è stata evidente, con un improvviso assembramento tra la zona "bassa" della curva e i primi seggiolini più in alto) sembra ancora poco chiara ed è al vaglio della polizia, ma ciò che sembra scontato è l'emissione di qualche Daspo. Sarebbero una decina le persone coinvolte nei fatti.

L'ennesima volta

Non è la prima volta che tifosi che frequentano la curva Furlan vengono raggiunti da divieti di accesso a manifestazioni sportive. L'ultima in ordine di tempo aveva colpito ben 15 ultras alabardati, raggiunti da un Daspo emesso dal questore di Ravenna nel settembre di due anni fa. Il numero uno della polizia ravennate aveva usato il pugno di ferro. Una persona era stata allontanata dagli impianti sportivi per sette anni, due per altri sei anni mentre sei ultras hanno preso cinque anni di allontanamento; sei le persone che invece avevano ricevuto un Daspo della durata di un anno. Complessivamente, nei 15 casi nove erano stati raggiunti anche dall'obbligo di firma.