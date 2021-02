Vaccini per gli over 80, nei primi due giorni sfiorate le 40mila prenotazioni

"Alle 18.30 sono state 39.568 le prenotazioni effettuate utilizzando il call center, le farmacie e gli sportelli del Cup per la vaccinazione degli over 80 in Friuli Venezia Giulia. Le nuove prenotazioni della giornata di oggi, che vanno a sommarsi a quelle già effettuate ieri, sono 12.893". A darne comunicazione è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

"Con questi numeri - spiega Riccardi - e tenendo conto che la disponibilità delle dosi previste consentirebbe di vaccinare circa 78 mila persone, allora possiamo dire che in soli due giorni abbiamo raggiunto circa la metà del potenziale vaccinabile in Regione attraverso lo strumento della prenotazione. Ciò significa che se le forniture della gestione commissariale saranno confermate, entro aprile, come programmato, riusciremo ad utilizzare tutte le dosi programmate per gli ultraottantenni del Friuli Venezia Giulia che ne faranno richiesta". Nel dettaglio, ad oggi 4.910 persone si sono rivolte agli sportelli del Cup e delle unità operative del Sistema sanitario regionale, altre 4.802 hanno utilizzato il numero del call center ed infine 29.856 hanno contattato le farmacie aderenti che hanno sottoscritto l'accordo regionale.