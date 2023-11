Vaccino anti Covid, Riccardi: "Numeri non coerenti con gli anni scorsi"

TRIETE "La campagna vaccinale va come ci aspettavamo. C’è una domanda di vaccinazione ma non è una domanda coerente con l’andamento delle vaccinazioni che abbiamo visto nel corso degli anni". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Fvg e assessore alla salute Riccardo Riccardi in merito alle vaccinazioni anti Covid in Fvg, che dall'autunno del 2023 possono essere somministrate in alcune farmacie aderenti al progetto, insieme al vaccino anti influenzale. "La popolazione - ha precisato Riccardi - è stata molto colpita da questa attività forte che abbiamo fatto raggiungendo anche risultati importanti per la vaccinazione anti Covid quindi è normale immaginare che le persone possano avere preoccupazioni e continuare a vaccinarsi ma io ricordo che se non avessimo avuto il vaccino e non continuassimo su questa attività di prevenzione le condizioni di salute sicuramente sarebbero diverse”.