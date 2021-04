Primo caso di variante indiana in Fvg, Riccardi: "No a calo di attenzione"

Il Friuli Venezia Giulia registra un primo caso di variante indiana individuato su un marinaio risultato positivo. A comunicarlo è il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi che ha fatto sapere anche di un caso di variante inglese che ha colpito una persona di origine argentina. "La situazione - così l'esponente forzista nel corso dell'odierna riunione con i direttori generali e i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie- seppur migliorata, non comporta alcun tipo di rilassamento nell'osservanza delle misure di prevenzione". La Regione, ha ricordato l'assessore regionale, sta lavorando "per tenere costantemente sotto controllo con i sequenziamenti la presenza di mutazioni del Covid sul territorio regionale e la scoperta di questi due ultimi casi ne è la prova".

"Resta alto lo stato di allerta"

Vanno quindi intensificati i "meccanismi di gestione dell'emergenza che prevedono in primo luogo il coinvolgimento delle comunità straniere che afferiscono ai paesi focolaio delle varianti: India

e Bangladesh in particolare", come tra le altre cose ricordato anche dalla sindaca di Monfalcone Anna Cisint. Oltre alle "misure eccezionali", la prima cittadina del capoluogo bisiaco ha anche chiesto a Fincantieri di non assumere personale straniero in questo periodo. Nonostante la comunità scientifica abbia sgomberato i dubbi sull'efficacia del vaccino Pfizer sulla variante indiana, la Regione tiene alto lo stato di allerta sul fronte degli arrivi dall'estero. Va riaffermato il concetto, come concluso da Riccardi, che "alle vaccinazioni in corso e all'allentamento delle restrizioni dovuto alla classificazione in zona gialla, non deve corrispondere un calo di attenzione a quelle che sono le basilari misure di prevenzione che i cittadini sono chiamati a rispettare".