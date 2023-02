"Verso una nuova rotatoria tra via dell'Istria e via Flavia"

Una nuova rotatoria dove oggi sorge l’incrocio tra via dell’Istria e via Flavia, nel rione di Valmaura. E’ l’idea del sindaco Dipiazza “per regolamentare meglio il traffico”, che diventerà più concreta “già con l’assestamento di bilancio di marzo” e “sarà la prima di tante rotatorie”. Lo ha dichiarato lo stesso primo cittadino a margine di una conferenza stampa, in cui è stato presentato un parcheggio da 100 posti in via Valmaura 6/1, opera che, come è stato dichiarato, getta le basi per la rotatoria e per un più ampio progetto di riqualificazione del rione. Il tutto in continuità con la rotatoria in via dell’Istria, tra il cimitero di Sant’Anna e il nuovo supermercato Cadoro.

Il sindaco ha anche espresso la volontà di abbattere, nella zona pedonale davanti allo stadio Grezar in via Flavia, un muretto decorato con il murales “Zeno e la sua coscienza” di Fabrizio Di Luca, realizzato nel 2020 nell’ambito dello Street Art Festival, organizzato dal Comune stesso. Mancando ancora un progetto, la soluzione dev’essere ancora valutata, ma il capogruppo leghista in consiglio comunale Stefano Bernobich dichiara che “non sappiamo ora se una rotatoria potrebbe ‘toccare’ il murales per la sua realizzazione. Nel caso dovesse essere necessario lo spazio, chiederò la possibilità che venga riprodotto altrove”.