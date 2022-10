"Via i fascisti dalle università": il presidio di Link Trieste al Welcome Day di UniTS

Nella giornata di ieri, in occasione del Welcome Day all'Università degli Studi di Trieste, la lista studentesca Link Trieste ha organizzato un flashmob per condannare i fatti della Sapienza. "Nei giorni scorsi - recita la nota diffusa dagli studenti "la contestazione delle studentesse del collettivo di scienze politiche del polo universitario della capitale contro la presenza di esponenti di Fratelli d'Italia e del gruppo neofascista Azione Universitaria, è stata repressa con le manganellate in modo totalmente ingiustificato da parte della polizia. Questo è successo - prosegue la nota - mentre si stava insediando il nuovo governo, di cui molti esponenti non hanno mai nascosto vicinanza a ideologie conservatrici e fasciste, la cui direzione politica non potrebbe essere più chiara".

Gli studenti si sono rivolti direttamente al Rettore: "Non accettiamo che le nostre università diventino spazio di propaganda fascista, per ciò chiediamo al magnifico Rettore qui presente di condannare pubblicamente i fatti avvenuti in Sapienza, e di garantire una sicurezza reale alle studentesse e agli studenti, che non si deve esplicare con la presenza di forze dell’ordine e repressione, ma con una salvaguardia del benessere fisico, mentale e sociale di tutto il corpo studentesco. Ribadiamo che le nostre università devono rimanere solidali e antifasciste".