Via Vidali tra degrado, risse e abbandono: "Qui nessuno fa niente"

TRIESTE - "Son andado fora dei testi coi nervi, go paura de diventar pericoloso perché no rivo più, xe allucinante". Gli edifici sono alti, la carreggiata è stretta e la notte, tra il caldo e violenti episodi di cronaca, in via Vidali non si dorme. Qui i residenti vivono una sensazione di oppressione presente da anni ma che negli ultimi mesi si fa sempre più sentire, complice un abbandono che in molti percepiscono come difficile. "Ci sono ragazzi ubriachi che si arrampicano sul palazzo e gente che piscia ovunque. Tempo fa abbiamo trovato anche siringhe, poi di notte partono gli antifurti, ci sono mule che se bastona tra de lore, spranghe, un degrado e un schifo assoluto" racconta un residente interpellato da TriestePrima sul posto.

L'ultimo di tanti episodi

Per chi abita in via Vidali, la rissa avvenuta la notte tra venerdì e sabato è solo l'ultimo episodio. "Ghe go tirado anche un secio de acqua ma no ga servido a farli 'ndar via" dice Antonia, triestina che da quasi 40 anni vive nel palazzo (di proprietà del Comune di Trieste) al civico 2. Rinchiusi tra marciapiedi ostaggio di transenne ferme da anni, cadaveri di bicchieri e bottiglie che raccontano di fine settimana movimentati e episodi di violenza, i residenti non ce la fanno più. "Abbiamo inviato video e chiamato l'Urp (ufficio relazioni con il pubblico ndr), sanno tutto, sono perfettamente a conoscenza della situazione, ma nessuno fa niente".

"Il riposo non è più tutelato?"

Da largo Barriera a via Parini il degrado nella via è evidente. C'è spazzatura dappertutto, scritte sui muri, qualche macchia di sangue, lattine schiacciate e un viavai continuo di traffico che, tra pedoni obbligati a camminare su una lingua d'asfalto e camion troppo larghi, aumenta ancora di più la pressione. Il dare precedenza, sui marciapiedi di via Vidali, vale anche per chi va a piedi. "La rissa di sabato è solo l'ultima: quella precedente risale ad una settimana fa" racconta Antonia. "Sempre lui - continua - sempre el stesso mulo che vien qua a zercar rogne. Io non ho niente contro il divertimento dei giovani, ma qui noi dobbiamo anche dormire, non può esserci una baruffa ogni fine settimana". "Io vorrei poter dormire - così un'altra residente - cos'è, a nessuno interessa più tutelare il riposo notturno?".

"Appena giri l'angolo c'è solo degrado"

Inoltre, l'aria che si respira non sembra essere delle più salubri. "Ogni tanto da lì sotto (una grata tra il New Yorker e la via ndr) si sprigiona un odore di fogna pazzesco" spiega un'altra residente. Ma l'atmosfera, racconta un residente, è tesa non solo a causa degli odori. "Io sono stato anche minacciato da alcuni stranieri, che non devo permettermi di dire le cose come stanno. Ma stemo scherzando - continua - una persona deve aver paura di tornare a casa?". "No xe più religion, una volta no iera cussì" prosegue il figlio di Antonia che sta pulendo un graffito sul muro del civico 2. Al di là dei tempi e delle società che peggiorano, il grido di aiuto di via Vidali è reale. Le forze dell'ordine intervengono quando riescono. Per la rissa sono tre le persone denunciate. Il giorno dopo una delle persone in questione ha pubblicato un video in diretta Instagram in cui minaccia di prendere una pistola, la prossima volta. "Ormai questa città sta diventando come New York, in centro è tutto meravigliosamente bello, poi appena giri l'angolo trovi solo il degrado" conclude un residente.