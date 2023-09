Pedina una ragazza e la violenta in ascensore: arrestato 21enne

TRIESTE - Pedina una ragazza per strada in pieno pomeriggio, la segue fino a casa e, una volta in ascensore, si spoglia e tenta di violentarla strappandole i vestiti. Poi scappa ma viene rintracciato e arrestato dai Carabinieri, e ora dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. E' successo in uno stabile di via Udine. Come riporta Il Piccolo, l'aggressore è un 21enne di origini tunisine, ospite della struttura d'accoglienza Casa Malala e arrivato a Trieste da Lampedusa lo scorso giugno, mentre la vittima è una ragazza transessuale di origine venezuelana, che da anni vive a Trieste. Lo stabile in cui abita la vittima è vicino al centro diurno di via Udine, che l'aggressore frequentava. La procura ha aperto un fascicolo d'indagine a cura del pm Matteo Tripani e il tunisino è già stato interrogato dal Gip Luigi Dainotti, che ne ha disposto la detenzione in carcere, accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Pochi giorni fa, in pieno centro città, è stata perpetrata un'altra violenza sessuale ai danni di una ragazza minorenne in piazza Vittorio Veneto.