Violenza sessuale: secondo intervento della polizia a Roiano in pochi giorni

TRIESTE - È la seconda volta in pochi giorni: la polizia interviene a Roiano dopo una segnalazione di violenza sessuale. Nell’ultimo episodio, la sera di martedì 9 gennaio, il personale della questura è intervenuto in un bar del rione, dove una donna ha dichiarato di essere stata vittima della violenza. Gli agenti hanno dato comunicazione alla procura di Trieste e l’ipotesi di reato è, appunto, violenza sessuale. Sarebbero disponibili dei filmati dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Stando a una prima testimonianza, il presunto aggressore potrebbe aver versato una sostanza stupefacente nel bicchiere della donna ma gli inquirenti interpellati in merito non confermano questa circostanza. Le forze dell’ordine e la procura mantengono ora il riserbo sulla delicata vicenda.

Sempre a Roiano, il 5 gennaio, c’era stata una segnalazione analoga con intervento della polizia. In questo caso la presunta violenza sarebbe avvenuta in un appartamento. Le indagini sono in corso. Come specificato in un precedente servizio, negli ultimi tempi la zona è stata anche oggetto di furti a danno di esercizi commerciali: un furto con scasso al centro Tim di via di Roiano (con indagini in corso da parte dei Carabinieri) e almeno altri due casi analoghi in altrettanti negozi nell’ultimo mese. Rappresentanti delle forze dell’ordine, interpellati in merito, dichiarano di non rilevare, al momento, una vera e propria escalation di furti o aggressioni nel rione.