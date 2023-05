Wartsila entra in sciopero, il giorno dell'assemblea

TRIESTE - Si preannuncia come una assemblea importante quella che i sindacati di Wartsila hanno convocato alle 9 di oggi 22 maggio a Trieste, davanti ai cancelli dello stabilimento in occasione dello sciopero indetto negli scorsi giorni. Sul campo è rimasta solo l'offerta della start up lombarda H2Energy, dopo che la Imr ha ritirato il suo presunto interesse. È tensione per le affermazioni da parte del gruppo finlandese. Wartsila, infatti, ha detto di aver saputo appena lo scorso sabato dell'assenza di Imr, nella lista delle aziende coinvolte. L'ennesima fumata nera, per una crisi che non sembra avere una soluzione all'orizzonte. Sul tavolo è rimasta solo l'offerta di H2Energy.