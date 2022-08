Wartsila: una delegazione coreana visita lo stabilimento e i motori "bloccati"

Una delegazione coreana della Dsme (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) ha fatto visita oggi allo stabilimento della Wartsila di Bagnoli della Rosandra. A quanto apprende Ansa, si è trattato di un incontro cordiale e di routine con la multinazionale finlandese, una visita allo stabilimento e un incontro esplorativo sui vari processi produttivi, dalla ricezione dell'ordine alla consegna finale. Fa tuttavia riflettere che il sopralluogo avvenga durante la protesta dei lavoratori con il relativo "blocco" dei motori, che nei prossimi giorni dovrebbero essere trasferiti proprio alla Daewoo. La delegazione della Repubblica di Corea si infatti recata al Porto, dove si trovano alcuni motori destinati alla Dsme.

Sono stati i sindacati a rendere nota la visita, in particolare Fabio Kanidisek della Rsu Fim Cisl ha specificato che "la delegazione era accompagnata da dirigenti di Wartsila Italia e da un dirigente della Corporation". La settimana scorsa il presidente Fedriga aveva scritto al Console generale della Repubblica di Corea, Kang Hyung-Shik, dichiarando di comprendere i disagi per i ritardi di consegna ma sottolineando come "questa situazione fosse stata causata dalla repentina decisione della proprietà finlandese di avviare la procedura per l'immediato licenziamento di 450 dipendenti".