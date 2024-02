Wartsila: il tavolo a Roma slitta a data da destinarsi

TRIESTE - Dopo la proposta di Msc su Wartsila il tavolo al Mimit slitta a data da destinarsi. Come riporta Ansa, infatti, lo stesso dicastero precisa che il rinvio è stato deciso per consentire al Ministero di poter valutare con attenzione la documentazione pervenuta. Msc vorrebbe infatti rilevare l'impianto di San Dorligo della Valle, dove intenderebbe produrre carri ferroviari. Secondo Antonio Rodà, segretario della Uilm-Uil di Trieste, "non si può esprimere un giudizio in merito alla decisione del ministero. Evidentemente il governo deve interloquire con Msc" e in questo senso, dunque, quella di "domani sarebbe stata una discussione monca".