Con “We will rock you” la leggenda dei Queen torna al Rossetti

TRIESTE - Approda al Rossetti dal 4 al 6 aprile "We will rock you", il musical scritto dai Queen e Ben Elton. Uno spettacolo che da quasi 15 anni conquista il pubblico italiano e che tra un mese debutta a Milano per il suo lungo tour in tutto il paese. Le musiche della storica band britannica scandiranno le vicende dei protagonisti Galileo e Scaramouche in una storia d’amore per la musica e per la libertà, tra emozioni e risate, nel racconto della speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto, e del potere salvifico del Rock and Roll.

Il ritmo della narrazione ha come motore trainante i più grandi successi dei Queen cantati in lingua originale dal vivo e suonati rigorosamente live da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo. "Questo musical racconta la storia di un gruppo di ribelli in un futuro distopico dove la musica è stata bandita. La loro lotta per riscoprire la musica e per resistere alle forze del conformismo è un tema quanto mai attuale e sono certo che il pubblico si immergerà nelle vicende e nelle musiche di questo spettacolo coinvolgente", spiega il direttore musicale Riccardo Di Paola. Antonio Torella è confermato vocal coach dello spettacolo, mentre i protagonisti Scaramouche e Galileo saranno interpretati da Martha Rossi e Damiano Borgi. Virgin Radio è la radio ufficiale del tour italiano 2023, e Massimo Cotto sarà la voce narrante della storia.

Sito Ufficiale: www.wewillrockyou-themusical.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/wewillrockyouitalia

Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket