ZenLearn, nasce la piattaforma per la formazione online made in Fvg

Questa pandemia ha accelerato un processo in atto nel settore della formazione: quello dello spostamento da attività di formazione in aula all’online. Se per i giovani la DAD (didattica a distanza) sta causando non pochi problemi, per le aziende e per gli adulti ha portato innumerevoli vantaggi: risparmio di tempo, abbattimento dei costi di spostamento, vitto e alloggio e, non ultimo, un minore impatto ambientale. Tuttavia, non è così facile trovare una piattaforma FAD che faccia tutto in unico ambiente, che sia facile da usare, che non abbia bisogno di complicate procedure di installazione e configurazione e che, magari, non costi una fortuna.

Una piattaforma dedicata a chi la formazione la fa ed a chi la gestisce

È in questo contesto che Intercom Solution, vivace impresa udinese operante nell’ambito dello sviluppo di soluzioni software per le imprese, facendo tesoro di oltre dieci anni di esperienze nello sviluppo di soluzioni e ambienti per la formazione e la didattica a distanza, ha realizzato un LMS (Learning Management System) pensato per rendere più facile il lavoro a chi la formazione la fa ed a chi la gestisce. La piattaforma si chiama ZenLearn, ed il nome rivela proprio questa vocazione alla facilità d’uso, abbinata una particolare attenzione alla sicurezza. “Lavoriamo da tanti anni con le imprese su progetti su misura – afferma Alberto Di Noia, il CEO di Intercom Solutions – e la richiesta è spesso quella di avere strumenti facili da usare che al contempo siano solidi e sicuri. Così, dopo anni di esperienza nella formazione, abbiamo deciso di realizzare una piattaforma per la formazione che avesse tutte le caratteristiche oggi richieste dal mercato, ma che fosse facile da usare e sicura. La sicurezza è un nostro pallino da sempre, tant’è che 2019 abbiamo fondato Net Patrol, società di consulenza specializzata in privacy e cybersecurity con sedi a Milano e Udine”.

Soluzioni in un unico ambiente: dall'organizzazione dei corsi agli attestati

La piattaforma è stata concepita per per agenzie formative, scuole, aziende, sanità ed ha la caratteristica di fare tutto in un unico ambiente: dall’organizzazione dei corsi, al caricamento del materiale didattico; dalla gestione della videoconferenza alle comunicazioni con gli utenti fino alla creazione di questionari e attestati. La piattaforma FAD, oltre allo standard SCORM per i learning-objects, supporta diversi formati per il materiale didattico da pubblicare (pdf, word, power point, excel, flash, formati immagine, audio/video, streaming). A pochi mesi dal suo rilascio, sono già diverse le aziende del Friuli Venezia Giulia che si sono affidate a ZenLearn per la gestione della formazione a distanza ed ora Intercom Solutions è pronta per espandere la sua rete di clienti in tutta Italia.