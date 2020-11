Pagamenti smart in Friuli Venezia Giulia: Udine davanti a tutti, Trieste arranca

I negozi più smart della regione sono a Udine mentre Trieste "arranca". A dirlo è Satispay, un processo che aggiunge sempre più funzionalità correlate ai pagamenti, agli acquisti e ai servizi finanziari. L’idea è nata da tre giovani cuneesi, Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta, che alla fine del 2012 hanno lasciato il loro vecchio lavoro per iniziare a lavorare su Satispay. Notando che in Italia molte attività commerciali rifiutavano ancora i pagamenti con la carta di credito, specie per piccole somme, e costringevano quindi le persone a dover usare i contanti per effettuare i pagamenti, i tre ragazzi hanno deciso di cercare una soluzione alternativa creando un'app.

L’applicazione, attiva dal 2015 e disponibile per qualsiasi sistema operativo, consente agli utenti di effettuare pagamenti senza necessità di avere una carta di credito o debito. Inserendo il codice IBAN, infatti, l’applicazione si collega direttamente al conto corrente dell’utente, di qualsiasi banca esso sia. Lanciata il 31 ottobre, Satispay presenta gli Smart Award 2020, ovvero la classifica dei negozi più smart e che hanno utilizzato di più l'app. "Sono oltre 130 mila i negozi in tutta Italia che fanno parte della nostra rivoluzione digitale e in quest’anno così particolare vogliamo premiare le attività che hanno utilizzato Satispay al massimo delle sue potenzialità" si legge sul sito.

Il riconoscimento per gli esercenti più smart prevede dei vincitori e delle classifiche regionali secondo due diverse categorie:

Popular: tutte le attività in Italia che nell'ultimo anno hanno accettato più pagamenti con Satispay.

Cashback: gli esercizi commerciali che offrono un rimborso sui tuoi acquisti tramite il Cashback di Satispay.

Popular in Friuli Venezia Giulia

Pizzikotto - Tavagnacco (UD);

Old Wild West - Tavagnacco (UD);

L’Ego Lounge Bar - Udine (UD);

Esso - Udine (UD);

L’Orto di Fede - Basiliano (UD);

Cda Una Scelta Naturale - Talmassons (UD);

White Caffè - Azzano Decimo (PD);

Mamm Ciclofocacceria - Udine (UD);

Wiener Haus - Udine (UD);

Shi’s - Udine (UD);

Eataly - Trieste (TS).

Cashback in Friuli Venezia Giulia

Crai Nives - Chions (PN);

Garden Trentin - Pordenone (PN);

Hops Beerstrò - Trieste (TS);