Rinviato per maltempo il concerto "Stardust – Tributo a David Bowie"

TRIESTE - A causa del maltempo previsto per questa sera a Trieste, il concerto "Stardust – Tributo a David Bowie" al Castello di San Giusto viene spostato a domenica 23 luglio 2023 (inizio ore 21:00). I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data ed eventuali rimborsi si potranno chiedere tramite il circuito d’acquisto entro le ore 14:00 di sabato 22 luglio. I biglietti per la nuova data rimangono disponibili online su Ticketone.it, al Ticket Point di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzata. Con uno spettacolo-evento per i 50 anni dalla nascita del personaggio Ziggy Stardust e dall’uscita dell’omonimo disco, gli Stardust, la tribute band del Duca Bianco che da anni ormai omaggia il genio di David Bowie con numerosi live di alto livello musicale e coinvolgente resa scenica d’effetto, proporranno dal vivo tutte le canzoni del disco per percorrere assieme la storia di questo rivoluzionario personaggio per poi passare ai suoi più grandi successi nella seconda parte.