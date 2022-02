AttivaGiovani Fvg: formazione gratuita e all'avanguardia per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro

AttivaGiovani è il nuovo progetto multidisciplinare che la Regione Friuli Venezia Giulia ha creato con sedi in tutto il territorio regionale per attivare il talento dei ragazzi. Con questo innovativo progetto vengono proposti non i classici corsi di formazione, ma un’ampia serie di iniziative, workshop e laboratori esperienziali focalizzati su cinque ambiti professionali, in settori lavorativi all’avanguardia.

Tutto il percorso prevede interventi di supporto sulle competenze di base e digitali e un’attività professionale di orientamento al lavoro, per identificare le propensioni di ciascuno e aiutare così a trovare il lavoro dei propri sogni. Possono partecipare ad AttivaGiovani tutti i ragazzi che hanno un'età compresa tra 18 e 30 anni che non studiano e che ancora non hanno trovato un lavoro.

Il percorso formativo

I ragazzi potranno iscriversi a percorsi di formazione gratuiti studiati per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e per valorizzare talenti e capacità. Queste le cinque aree di interesse:

Creatività & digitale - per potenziare le tue competenze creative e digitali, tra design thinking, cloud gaming e computing, creatività, copywriting, musical art e videomaking, smart communities, economia creativa e approccio alla transizione digitale; Città e comunità sostenibili - se ami la tua città e vuoi valorizzare il territorio in cui vivi. Utile se vuoi approfondire le conoscenze digitali e professionali per contare nel campo dell’ambiente sostenibile; Blue e green economy - attività di valorizzazione dell’economia circolare e a basso impatto ambientale, sviluppo dell’economia simbiotica open source, orti a km 0, doughnut economics ed obiettivi di crescita sostenibile; Startup e innovazione - se hai un'idea imprenditoriale e vuoi renderla realtà; Femminile Plurale - offre la possibilità di sviluppare e affinare le tue propensioni, tra consapevolezza del sé ed autostima, progetti e comunità al femminile, tipografia espressiva, percorsi di auto-conoscenza, personal branding, circolazione delle idee, focus su temi quali i luoghi di lavoro al femminile e il corpo delle donne.

Per scoprire i corsi attivi nell'area giuliana, iscriverti o avere maggiori informazioni clicca qui (AttivaGiovani Friuli Venezia Giulia).